Чиновник с подрядчиком похитили 250 млн тенге в Жетысу
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
128Фото: baigenews.kz
В Талдыкоргане при строительстве двух многоквартирных жилых домов чиновник с подрячиком похитили 250 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
Сообщается, что расследование дела о хищении бюджетных средств в крупном размере инициировали и вели спецпрокуроры.
Они установили, что сотрудник отдела строительства Талдыкоргана с подрядчиком подписали фиктивные акты о проделанной работе на сумму более 250 миллионов тенге.
Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата, признаны виновными по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса и осуждены к семи годам лишения свободы.
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