Чиновник с подрядчиком похитили 250 млн тенге в Жетысу

В Талдыкоргане при строительстве двух многоквартирных жилых домов чиновник с подрячиком похитили 250 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

Сообщается, что расследование дела о хищении бюджетных средств в крупном размере инициировали и вели спецпрокуроры.

Они установили, что сотрудник отдела строительства Талдыкоргана с подрядчиком подписали фиктивные акты о проделанной работе на сумму более 250 миллионов тенге.

Приговором суда трое подсудимых, в том числе сотрудник акимата, признаны виновными по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса и осуждены к семи годам лишения свободы.