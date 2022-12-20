Chevron не планирует отказываться от прокачки нефти по КТК

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Одна из крупнейших энергетических корпораций в мире, американская Chevron, не планирует отказываться от прокачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Об этом в эфире Fox News сообщил председатель совета директоров компании Майк Вирт, передаёт BaigeNews.kz.

Вирт в интервью назвал Казахстан очень важной страной для мировых энергетических рынков. И отметил, что потребители из Европы и Азии зависят от поставок нефти по КТК.

"Казахстан является крупнейшей страной в мире, окружённой сушей, и крупным производителем энергоносителей. Серьёзная доля этих поставок идёт по трубопроводу к Чёрному морю в порт на российском побережье", — подчеркнул он.

Напомним, что система Каспийского трубопроводного консорциума является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. На неё приходится более 80 процентов от прокачиваемых по трубопроводу объёмов. Мощность трубопровода — 67 миллионов тонн нефти в год.

Также отметим, что, по мнению экспертов, санкционные ограничения ЕС не распространяются на казахстанскую нефть, никаких вопросов со стороны ЕС к казахстанской нефти пока не возникало.