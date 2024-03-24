Четырёхлетний ребёнок утонул в талой воде в Актюбинской области
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
82Фото: rare-gallery.com
Трагедия произошла 23 марта примерно в 13:00 в поселке Ебейты. В талой воде утонул ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
"Двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребёнок жив. Вода там неглубокая, до 15 сантиметров глубиной. Вода была примерно в 150 метрах от дома детей", — рассказали в акимате Байганинского района области.
Уточняется, что это дети не из одной семьи. Их отцы — братья.