Четырёхлетний ребёнок утонул в талой воде в Актюбинской области

Трагедия произошла 23 марта примерно в 13:00 в поселке Ебейты. В талой воде утонул ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

"Двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребёнок жив. Вода там неглубокая, до 15 сантиметров глубиной. Вода была примерно в 150 метрах от дома детей", — рассказали в акимате Байганинского района области.

Уточняется, что это дети не из одной семьи. Их отцы — братья.