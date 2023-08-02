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Четырёхлетний ребёнок утонул в бассейне в Талдыкоргане

Сегодня, 11:38
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pixabay Сегодня, 11:38
91
Сегодня, 11:38
91
Фото: pixabay

1 августа 2023 года в одном из бассейнов Талдыкоргана утонул малолетний ребёнок, передаёт Baigenews.kz.

В областном департаменте по ЧС рассказали, что ребёнок утонул в бассейне одного из центров семейного отдыха Талдыкоргана.

"По прибытии на место вызова установлено, что, оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2019 года рождения упал в бассейн и утонул. Бригадой скорой помощи была оказана первая доврачебная помощь, но, к сожалению, ребёнка спасти не удалось", - сообщили в ДЧС Жетысуской области.

Следствие ведут сотрудники управления полиции Талдыкоргана.

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