Четырёхлетний ребёнок утонул в бассейне в Талдыкоргане

"По прибытии на место вызова установлено, что, оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2019 года рождения упал в бассейн и утонул. Бригадой скорой помощи была оказана первая доврачебная помощь, но, к сожалению, ребёнка спасти не удалось", - сообщили в ДЧС Жетысуской области.