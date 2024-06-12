Четырёхлетний ребенок едва не выпал из окна в Астане

В Астане спасли четырёхлетнего ребенка, который стоял за маскитной сеткой на втором этаже дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“В одном из многоквартирных жилых домов района Нура спасен ребёнок 2020 г.р. из окна квартиры за маскитной сеткой на втором этаже дома”, - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью трёхколенной лестницы проникли в окно квартиры. Ребенка спустили в безопасное место и передали родителям.