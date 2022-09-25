Четырёхдневная магнитная буря обрушится на Землю

Фото: pronedra.ru

Астрономы предупредили о приближении затяжной магнитной бури, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Life.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 30 сентября ожидается возмущение поля до уровня "магнитная буря". На следующий день будет усиление, а 2 и 3 октября будет возврат к значениям конца сентября.

С 4 октября буря закончится, но магнитное поле Земли останется возбуждённым — так будет продолжаться ещё три дня.

Учёные отмечают, магнитная буря может провоцировать сбои в работе энергосистем и влиять на пути миграции птиц и животных.

А по мнению медиков, у некоторых людей ухудшается самочувствие: у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, скачет давление, появляется слабость и головная боль. В такое время нужно избегать стрессов и физических нагрузок.

В целом бури квалифицируют по пяти уровням. При более сильных могут быть нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов и сбои напряжения в промышленных сетях.