Четырехэтажный бизнес-центр сносят в Алматы

Фото: акимат Алматы

Бизнес-центр в Алматы сносят по решению суда, передаёт Baigenews.kz.

Четырехэтажное здание севернее улицы Экспериментальной, восточнее улицы Ходжанова построено без экспертизы проекта и с отклонениями от утвержденного генерального плана.

Исковое заявление о сносе было направлено в Бостандыкский районный суд еще в марте 2020 года, но судебные разбирательства продолжались более трех лет из-за апелляционных жалоб и новых обстоятельств дела.

В мае 2021 года выяснилось, что собственник продал земельный участок. Управление градостроительного контроля Алматы подало иск о признании сделки незаконной.

Суд признал сделку недействительной, решение о сносе оставил без изменений. После рассмотрения кассационной жалобы Верховным судом решение о сносе было подтверждено и судебный исполнитель назначил дату начала работ.

После многолетних судебных разбирательств начат принудительный снос объекта.