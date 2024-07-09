Четырех человек на катамаране унесло течением на озере Алаколь
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
103Фото: МЧС РК
На озере Алаколь в области Абай спасены четыре человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня при патрулировании на озере Алаколь спасателями Оперативно-спасательного отряда г.Семей спасены два взрослых и двое детей, которые во время катания на катамаране уплыли далеко от берега и не смогли вернуться", - говорится в сообщении.
В настоящее время состояние спасенных стабильное, в медицинской помощи не нуждаются.