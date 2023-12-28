Четыре участка республиканских дорог закрыты в Казахстане

Из-за погодных условий в Казахстане закрыли движение на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 11.00 часов 28 декабря, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для всех видов транспорта. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 436 единиц техники.