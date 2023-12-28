Четыре участка республиканских дорог закрыты в Казахстане
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
138Фото: Baigenews.kz
Из-за погодных условий в Казахстане закрыли движение на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 11.00 часов 28 декабря, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях", - говорится в сообщении.
Ограничение действует для всех видов транспорта. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 436 единиц техники.
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