  • 28 Декабря, 14:29
  • BAIGENEWS

Четыре участка республиканских дорог закрыты в Казахстане

Сегодня, 12:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
138
Фото: Baigenews.kz

Из-за погодных условий в Казахстане закрыли движение на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 11.00 часов 28 декабря, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для всех видов транспорта. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 436 единиц техники.

Самое читаемое

Наверх