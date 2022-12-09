Четыре товарные биржи оштрафовали в Казахстане

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Четыре казахстанские товарные биржи привлечены к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АЗРК.

"В рамках исполнения представления Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, поступившего по итогам проверки деятельности товарных бирж, Агентством по защите и развитию конкуренции РК возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении АО "Товарная Биржа "Сельхозпроизводителей, недропользователей и государственных учреждений", АО "Евразийская Товарная Биржа", АО "Товарная Биржа "Жибек жолы", АО "Товарная биржа "Alan" по фактам нарушения норм лицензирования и несоответствия квалификационным требованиям", - говорится в сообщении, распространёенном в пятницу.

По итогам рассмотрения дел Товарные биржи привлечены к административной ответственности с наложением административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 551 340 тенге.

На сегодняшний день товарными биржами сумма штрафов оплачена в полном объёме.