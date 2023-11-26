Четыре студента погибли в давке на концерте в Индии

Внезапный ливень на юге Индии привёл к давке на фестивале, в результате погибли четыре студента и ещё 60 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NDTV.

Сообщается, что концерт был организован на открытом воздухе в Университете наук и технологий города Кочин CUSAT. На мероприятии собрались более 2 тысяч человек.

Во время выступления индийской певицы Никиты Ганди начался дождь, и зрители направились в здание учебного заведения, на лестнице возникла давка.

По словам властей и сотрудников полиции, для входа и выхода в аудиторию под открытым небом использовались единственные ворота.

Организаторы разрешали входить партиями тем, у кого были пропуска. У входа стояла длинная очередь из молодых людей, жаждущих попасть внутрь. Очевидец сообщил СМИ, что, хотя вход на концерт был ограничен для владельцев пропусков, на него пришли многие местные жители.

Старший офицер полиции Аджит Кумар рассказал, что аудитория была вместимостью не менее 1000 человек, и на момент давки многие места были свободны.

"Когда произошел инцидент, программа еще не началась. Аудитория была неполной. Организаторы проверяли пропуска и разрешали вход группами. Внезапно пошел дождь, люди начали толкаться, чтобы попасть внутрь. Там были ступеньки, некоторые люди упали, а другие перешагнули через них. Вот так погибли четверо студентов. Это был нелепый несчастный случай", — рассказал офицер.

По его словам, инцидента "не должно было произойти", поскольку аудитория была достаточно вместительной.

Согласно источникам, трагедии способствовал еще один фактор. Организаторы, как сообщается, объявили, что студентам инженерных специальностей разрешат войти первыми.

"Студенты других потоков были беспокойны и с нетерпением ждали своей очереди. Когда начался дождь, они увидели возможность обойти очередь и бросились туда ", — сказал источник.

Телеканал NDTV обнаружил, что ступеньки возле аудитории под открытым небом были очень крутыми, и это, возможно, привело к тому, что некоторые молодые люди потеряли равновесие, когда бежали.

Позже стало известно, что погибли Атул Тамби, Энн Руфта, Сара Томас и Элвин Тайкатташерри. Состояние двоих из раненых критическое. Более 30 человек находятся в больницах.