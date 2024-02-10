Четыре коктейля и латте за 3 минуты: лучшего бармена выбрали в Атырау
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По случаю Международного дня барменов в Атырау состоялся конкурс среди представителей этой профессии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Десять барменов из местных заведений одновременно готовили кофе латте и четыре коктейля — джин-тоник, виски Сауэр, Пина коладу и Голубую лагуну.
Как говорит организатор конкурса Нурсултан Каржаубаев, скорость — одно из главных качеств бармена, необходимых для успешной работы.
Конкурсантам предоставили секундомеры, а их выступление контролировали и оценивали судьи.
По итогам конкурса Камила Токмамбетова, приготовившая четыре коктейля и кофе латте за 2 минуты 47 секунд, заняла первое место и получила приз в 100 тысяч тенге. Данил Приданов, справившийся за 3 минуты и 4 секунды, занял второе место (50 тысяч тенге). Бекболат Насихатов финишировал за 3 минуты 20 секунд и получил третье место (30 тысяч тенге).
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