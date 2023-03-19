Четыре казахстанца пришли голосовать в алкогольном опьянении - МВД

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Зафиксировано четыре нарушения общественного порядка в виде прибытия на избирательный участок в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в ходе онлайн-марафона сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передаёт Baigenews.kz.

По словам представителя МВД, во время голосования из избирательных участков вывели 32 избирателя. Основными причинами правонарушений он назвал создание препятствий для работы избирательных комиссий, проведение видеосъёмки на участке, проявление грубого поведения к членам комиссии.

"В Алматинской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областях зафиксировано три факта порчи бюллетеней. Зафиксировано четыре нарушения общественного порядка в виде прибытия на избирательный участок в состоянии алкогольного опьянения. Они по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Улытауской областям. Правонарушения засвидетельствованы, были составлены административные протоколы", - заявил Кайсар Султанбаев.

Представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин сообщил, что в настоящее время подтверждены 19 фактов нарушения требований закона "О выборах".

"12 из них связаны с тем, что члены комиссий позволяли гражданам голосовать за других людей. Пять из нарушений были выявлены в Алматинской области, три в Северо-Казахстанской области, по одному в городе Алматы, Шымкент, Жетысуйской области и в Жамбылской области. Члены комиссии привлечены к административной ответственности. Пять фактов связаны с голосованием за другого избирателя. По ним решается ответственность граждан, нарушивших требования по равному избирательному праву. Еще два факта по проведению предвыборной агитации в запрещённое время, то есть сегодня, произошли в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Эти действия наказываются административной ответственностью", - рассказал он.

По его словам, сегодня жительница Теректинского района в Западно-Казахстанской области в групповом чате мессенджера WhatsApp призвала голосовать за одного из кандидатов в депутаты мажилиса и районного маслихата. Постановлением районного прокурора женщина была привлечена к административной ответственности.