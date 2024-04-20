Четыре казахстанских дзюдоиста поборются за бронзу чемпионата Азии
Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
105Фото: olympic.kz
В первый день чемпионата Азии по дзюдо в Гонконге никому из представителей команды Казахстана не удалось выйти в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Свои полуфинальные схватки проиграли Абиба Абужакынова (до 48 кг), Нурканат Серикбаев (до 60 кг), Гусман Кыргызбаев (до 66 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг).
Им предстоит побороться за "бронзу".
Елдос Сметов уступил в 1/4 финала весовой категории до 60 килограммов. Он сохраняет шансы на третье место. Для этого надо успешно выступить в утешительном раунде.