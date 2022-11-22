Четыре из пяти транзакций в Казахстане проводятся безналичным способом - АФК

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представил обзор по безналичным карточным операциям за девять месяцев 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно обзору, в третьем квартале 2022 года продолжился параллельный рост двух взаимоисключающих показателей — проникновения безналичных расчётов и объёма наличных в обращении.

При этом отмечалось замедление роста безналичных транзакций (+44% против роста на 122% в аналогичном периоде 2021 года), тогда как рост наличной денежной массы, напротив, несколько ускорился (+11% против роста на 6%). Однако ввиду более ускоренного распространения безналичных расчётов в общем объёме операций доля безналичных транзакций по стране выросла с 77% до 82% (год к году).

"Объём изъятия наличных из банкоматов с начала года вырос до 16 триллионов тенге с 15 триллионов за аналогичный период прошлого года (+7%). Такой рост может быть обусловлен относительно высокой долей теневого сектора (2,1 миллиона человек или 23% от всей рабочей силы в РК относятся к самозанятым), повышенной инфляцией и поведенческими паттернами/барьерами в способах оплаты", - отметили в АФК.

По данным ассоциации, за девять месяцев 2022 казахстанцы потратили в интернете 59,2 триллиона тенге (+44%), что составляет 83% от всех безналичных оплат. Для сравнения, за весь 2021 год этот показатель составил 60,1 триллиона тенге.

В условиях широкого применения рассрочек казахстанцы всё меньше используют кредитные карты (-2,4 миллиона единиц — до 11,5 миллиона единиц). Падение наблюдается во всех регионах, кроме Алматы (+1,6 миллиона карт), что может быть обусловлено высокой вариативностью предложений кредитных карт, а также уровнем финансовой грамотности. Количество дебитных карт в обращении, наоборот, выросло на 10,6 миллиона единиц (+28% год к году) до отметки 49 миллионов.

На этом фоне общее количество карт (дебитных + кредитных) выросло до 62,6 миллиона, из которых примерно треть (33,9%) приходится на карты локальных платёжных систем (Altyn Card – Народный Банк, локальная карта Ситибанка Казахстан и система платежных карт Kaspi.kz). Годом ранее показатель составлял 32,9%.