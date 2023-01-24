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Четыре иглы и застёжку от молнии проглотил ребёнок в Таразе
Врачи спасли жизнь трёхлетнему ребёнку в Таразе, проглотившему швейные иглы и застёжку от молнии, передаёт BaigeNews.kz.
В приёмный покой Жамбылской областной многопрофильной детской больницы обратилась мать с жалобой, что ребёнок проглотил бегунок от застёжки.
За маленького пациента взялись заместители главврача Сейдахмет Чинибеков и Маулим Кенжалы. На рентгенограмме брюшной полости они заметили в желудке мальчика не только бегунок, но и иголки.
"При проведении процедуры ЭФГДС из желудка удалили одну иглу, бегунок отсутствовал. Пациента оставили в хирургическом отделении под наблюдением специалистов. В результате бегунок со стулом вышел самостоятельно. Однако другая игла осталась. На контрольной R–грамме обнаружили еще две иглы в верхнем этапе брюшной полости и одну иглу в проекции таза. Проведена повторная ЭФГДС и удалена игла из желудка. Затем при помощи колоноскопии удалена игла, фиксированная в сигмовидной кишке", - сообщил врач-хирург высшей категории Сейдахмет Чинибеков.
Ребенок продолжал находиться под наблюдением. Еще одна рентгенограмма показала, что четвёртая игла находится в области таза.
Пациенту провели колоноскопию и из сигмовидной кишки удалили последнее инородное тело. Малыша в удовлетворительном состоянии выписали домой.
Врачи отметили, что миграция четырёх игл по ЖКТ произошла в течение восьми дней. Извлечь их удалось без оперативного вмешательства, потери крови и долгого реабилитационного периода.
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