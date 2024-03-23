Четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
114Фото: скриншот
Смертельное ДТП произошло на 336 км автодороги Алматы-Оскемен в Аксуском районе. В дорожной аварии погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области Жетысу.
Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.
“В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир с автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются”, - сообщили в полиции.
По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.
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