  • 23 Марта, 10:17
  • BAIGENEWS

Четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области

Сегодня, 09:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
114
Фото: скриншот

Смертельное ДТП произошло на 336 км автодороги Алматы-Оскемен в Аксуском районе. В дорожной аварии погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области Жетысу.

Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.

“В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир с автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются”, - сообщили в полиции.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.

Самое читаемое

Наверх