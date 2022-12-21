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pixabay.com Вчера, 21:35
262
Вчера, 21:35
262
Фото: pixabay.com

Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области

Крупная авария произошла в Алматинской области, погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП случилось в Кегенском районе. Машиной Hyundai управлял 44-летний мужчина, который на 60 километре дороги Кеген-Кокпек-Тюп не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с Mitsubishi, двигавшейся в попутном направлении.

Водитель Hyundai и его трое пассажиров погибли на месте. В больницу с различными травмами доставили двоих пострадавших. 

По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК.

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#дтп #авария #Алматинская область
BaigeNews.kz
Вчера, 21:35
262
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