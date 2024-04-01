Четыре человека эвакуировали спасатели в области Абай
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
119Фото: gov.kz
Спасателями Жетысу эвакуировано 4 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В Аягозском районе в области Абай с территории крестьянское хозяйство силами оперативно спасательной группы ДЧС области Жетысу и области Абай эвакуировано 4 человека из них 2 детей", - говорится в сообщении.
Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
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