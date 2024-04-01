  • 1 Апреля, 15:25
  • BAIGENEWS

Четыре человека эвакуировали спасатели в области Абай

Сегодня, 14:30
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
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Фото: gov.kz

Спасателями Жетысу эвакуировано 4 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Аягозском районе в области Абай с территории крестьянское хозяйство силами оперативно спасательной группы ДЧС области Жетысу и области Абай эвакуировано 4 человека из них 2 детей", - говорится в сообщении.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

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