Четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину в Астане

В Астане пропал пожилой мужчина - он вышел с работы 24 декабря и не вернулся домой, передает BaigeNews.kz. Его родные просят всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить им.

"24.12.2022 года в районе 11 утра вышел с работы и не вернулся Садвакасов Шекербай Каппасович 1961 г.р. Приметы: рост 180-185 см, телосложение среднее, был одет в зимнюю рабочую форму черного цвета и шапка ушанка. В последний раз был замечен в районе улиц Р. Багланова, Казыбек би, Толе би и Бектурова. Кто может сообщить какую либо информацию, просим обратиться по телефонам: 8-747-715-11-91 Анара, 8-707-248-77-36, 8-707-503-32-00 Бауржан", - говорится в объявлениях о розыске.