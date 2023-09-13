Четверых тиктокеров задержали в гипермаркете в Казахстане
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Четверых парней, снимавших контент в закрытом гипермаркете, задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах, появившихся в соцсети, видно, как молодые люди катались на тележках, ели продукты с витрины, прыгали на полках с продуктами.
"13 сентября в ходе мониторинга социальной сети TikTok выявлен видеоконтент, где четверо парней, находясь в гипермаркете “Анвар“, дождались его закрытия. Оставаясь внутри, они совершили действия, не соответствующие культуре поведения. Правонарушители задержаны сотрудниками ГБР частной охранной фирмы, после переданы сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств", - сообщили в полиции.
Правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК и помещены в комнату временного задержания до принятия решения судом.
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