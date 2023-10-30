Четверых граждан Пакистана задержали в Алматы

В Алматы задержаны четверо граждан Пакистана при незаконном пересечении государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По информации миграционной службе Алматы, 30 октября сотрудники их подразделения совместно с коллегами из ДКНБ по городу Алматы в Ауэзовском районе задержали четверых граждан Пакистана. Приехав в Алматы, иностранцы разместились в хостеле. В ДП Алматы отметили, что они незаконно пересекли государственной границу Казахстана, совершив уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 392 Уголовного Кодекса РК.

Полное название статьи — "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан". Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до одного года с выдворением за пределы Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.