Четверых детей забрали у жительницы Павлодарской области

Многодетную мать из Павлодарской области ограничат в родительских правах за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию четверых несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Успенского района женщина позвонила сама и попросила о помощи. По её словам, сожитель в состоянии алкогольного опьянения устроил дома скандал.

Прибывшие полицейские установили, что женщина выпивала вместе со знакомой, на этой почве у неё с сожителем произошел конфликт.

Медосвидетельствование показало, что и многодетная мать, и сожитель были в опьянении средней степени.

"По факту противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений в отношении сожителя участковым инспектором составлен административный протокол по части 1 статьи 73 КоАП РК, материал направлен в суд. На момент отработки в доме “царила” антисанитария, отсутствовали условия для полноценного проживания детей. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних в отношении матери составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК, материал также направлен в суд", - сообщили в полиции.

Поведение матери рассмотрено на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних. Принято решение ограничить женщину в родительских правах.

Двое детей 8 и 12 лет направлены в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Павлодар, малыши двух и четырёх лет определены в областной Дом ребёнка.