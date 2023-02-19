Четверо детей отравились угарным газом в Павлодаре

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В частном секторе Павлодара четверо детей из одной семьи отравились угарным газом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации медиков, вызов поступил 19 февраля в 08.54. В частном доме четверо детей – 15, 11, 5 и 2 лет отравились угарным газом.

"Все они госпитализированы в соматическое отделение детской областной больницы с диагнозом токсическое действие угарного газа стредней степени тяжести", — сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Медики добавили, что дети доставлены в больницу на "скорой" в сопровождении 32-летней матери, которая также пострадала от угарного газа. По словам женщины, в доме произошло задымление из-за неисправной печки.