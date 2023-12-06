Чешские самолёты купили для военного вуза в Казахстане

Военно-транспортные самолеты L-410 производства Чехии пополнили авиационный парк военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

В торжестве по случаю встречи военной техники приняли участие представители чешского завода-производителя Aircraft Industries.

"Обеспечить армию образцами современной высокотехнологичной техники — такую задачу поставил в своём послании президент страны. Настоящее событие — наглядное подтверждение деятельности оборонного ведомства в этом направлении. Благодаря лётно-техническим характеристикам самолёт L-410 признан наиболее подходящим для подготовки будущих лётчиков транспортной авиации вооруженных сил", — сказал главнокомандующий силами воздушной обороны, генерал-майор авиации Даурен Косанов.

Легкий транспортный самолет L-410 способен развивать скорость 380 километров в час и преодолевать расстояние в пределах 1000 километров. Высокоплан предназначен для перевозки 19 человек или до 1000 килограммов. Технические характеристики летательного аппарата позволяют использовать его круглогодично.

Для поднятия самолёта в воздух с максимально допустимой массой достаточно взлётно-посадочной полосы до 400 метров. Одна из его особенностей — возможность производства взлёта и посадки на различные площадки. Поэтому подготовка курсантов военно-транспортной авиации будет осуществляться на аэродромах "Актобе" и "Хлебодаровка", рассказали в Минобороны РК.

"До этого мы проходили практику на легкомоторных самолетах Р-2002. Теперь у нас появилась новая техника. Самолет L-410 может летать в сложных метеоусловиях. Прежде чем приступить к полётам, нам необходимо тщательно изучить теорию. Неслучайно наши командиры говорят, что "победа в воздухе куётся на земле". Первая практика начнётся в июне следующего года и продлится до октября", — отметил курсант 3-го курса военного института сил воздушной обороны Никита Напольский.

Пополнение авиационного парка новыми самолётами L-410 позволит военному институту не только сэкономить средства, но и значительно повысить эффективность боевой подготовки и летной выучки будущих летчиков, уточнили в оборонном ведомстве.