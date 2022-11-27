Чешские эксперты высказались о президентских выборах в Казахстане

Фото: gov.kz

В казахстаннском посольстве в Праге состоялся Круглый стол, посвященный политическим реформам стране, а также итогам президентских выборов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства

Для обсуждения собрались представители государственных органов, аналитических институтов, "Клуба друзей Казахстана".



Посетивший Астану в рамках пресс-тура общественный деятель Чехии, шеф-редактор портала "Ческе новины"

С.Плесник отметил, что на выборах была представлена авторитетная палитра международных организаций.

"Выборы в Казахстане прошли на высоком организационном уровне, более того Казахстан с его современными инновационными технологическими решениями может успешно делиться с другими странами хорошим и полезным опытом проведения важных политических мероприятий", — подчеркнул Плесник.

Чешский политолог Петр Крайчи и руководитель аналитического института Питер Краточвил в своих выступлениях отметили, что выборы Президента в Казахстане показали устойчивый уровень развития политических институтов, гражданского общества, при этом отметив, что активно голосовали представители казахстанской молодежи.

Во время дискуссии эксперты обсудили состояние и перспективы казахстанско-чешского сотрудничества, дипломатическим отношениям которым в следующем году исполнится 30 лет.

Также казахстанские дипломаты ответили на вопросы чешских журналистов.