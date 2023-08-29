  • 29 Августа, 20:22
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

Червь в мозгу: немытая зелень стала причиной заражения женщины в Австралии

Сегодня, 19:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 19:10
Сегодня, 19:10
199
Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В мозгу у жительницы Австралии нашли живого червя. Медики предполагают, что паразит попал в организм с немытой зеленью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Паразита ковровых питонов длиной восемь сантиметров впервые нашли у человека живым. Круглого червя Ophidascaris robertsi извлекли из лобной доли пациентки во время операции в Канберре.

Женщина жаловалась на боли в животе, кашель, повышенное ночное потоотделение, забывчивость и депрессию. Несмотря на первую госпитализацию в январе 2021 года и несколько биопсий и МРТ, лишь операция в июне 2022 года выявила паразита. Все врачи были в шоке.

Учёные говорят, что она женщина заразилась, плохо помыв новозеландский шпинат, собранный ею на берегу озера у дома. Под листьями травы могли быть фекалии питона с яйцами круглого червя. Так он и попал в организм человека.

Сейчас австралийка уже почти полностью оправилась от пережитого.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BBC News l Русская служба (@bbcrussian)

Самое читаемое

Наверх