Червь в мозгу: немытая зелень стала причиной заражения женщины в Австралии

В мозгу у жительницы Австралии нашли живого червя. Медики предполагают, что паразит попал в организм с немытой зеленью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Паразита ковровых питонов длиной восемь сантиметров впервые нашли у человека живым. Круглого червя Ophidascaris robertsi извлекли из лобной доли пациентки во время операции в Канберре.

Женщина жаловалась на боли в животе, кашель, повышенное ночное потоотделение, забывчивость и депрессию. Несмотря на первую госпитализацию в январе 2021 года и несколько биопсий и МРТ, лишь операция в июне 2022 года выявила паразита. Все врачи были в шоке.

Учёные говорят, что она женщина заразилась, плохо помыв новозеландский шпинат, собранный ею на берегу озера у дома. Под листьями травы могли быть фекалии питона с яйцами круглого червя. Так он и попал в организм человека.

Сейчас австралийка уже почти полностью оправилась от пережитого.