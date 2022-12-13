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Чемпионку мира по боксу из Казахстана "пытались сломить" перед титульным боем
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас обратилась к своим завистникам после победы над Лулу Кайаге из Танзании и завоевания титула чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Всем хейтерам! Всем ненавистникам! Всем завистникам! Хочу сказать, я так горжусь собой и своей командой. Мы сделали это. Врачи запрещали выходить на бой! Мы сделали это! Сделали несмотря на боль, хейт! Несмотря на заказные комменты, которые писали мне всю ночь и пытались сломить меня! Мы сделали это. Я просто плачу от счастья. Боксировала с серьезной травмой. Я справилась и это самое главное! Алга Казахстан! Спасибо за поддержку адекватным людям", — написала Лукас в Instagram Stories.
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