Чемпионат мира по казахской национальной борьбе стартовал в Астане

Фото: Министерство культуры и спорта РК

В столичном дворце единоборств "Жекпе-жек" впервые проходит чемпионат мира по қазақ күресі (казахская национальная борьба - Ред.), передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях принимают участие 350 борцов из 39 стран мира. Уникальность чемпионата заключается в том, что на одном ковре выступают 3 возрастные категории: юноши, молодежь и взрослые.

"Қазақ күресі – это неотъемлемая часть истории казахского народа. Этот вид борьбы всегда был и остается одним из важнейших инструментов воспитания подрастающего поколения. Он способствует формированию силы, выносливости, развивает мышление и культивирует справедливость. Именно поэтому развитию и популяризации казакша курес уделяется большое внимание. Сегодня более 142 тысяч человек занимаются этим видом спорта. Уверен, этот турнир станет толчком для дальнейшего развития қазақ күресі на мировой арене", – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Фото Министерства культуры и спорта РК

На соревнованиях Казахстан представят: Бекжан Төлепов (55 кг.), Марат Нигматуллаев (60 кг.), Нұр Аманшүкіров (66 кг.), Жұмажан Қожамбеков (74 кг.), Айдын Дартаев (82 кг.), Тоқтарбек Айдарбек (90 кг.), Мұхит Тұрсынов (100 кг.) и Нұрдәулет Жарылғапов (+100 кг.). Сегодня қазақ күресі имеет большую популярность не только в Казахстане, но и во многих других странах мира. Так, с 2017 года проведено два чемпионата мира по этому виду спорта, два чемпионата Европы и два чемпионата Азии, а также 13 чемпионатов Республики Казахстан. При этом в более чем 30 странах мира систематически работают Федерации, а в 2016 году казахская национальная борьба была внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.