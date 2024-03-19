Чемпионат Азии по спортивной стрельбе пройдет в Шымкенте

Шымкент примет этап Кубка мира по стендовой стрельбе в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

"Азиатская конфедерация спортивной стрельбы (ACS) в ходе проведения инспекции спортивных стрелковых объектов в Казахстане приняла решение-заключение "О 100 процентной подготовленности и соответствии международным стандартам стрелковых объектов требованиям Международной федерации стрелкового спорта ISSF", - говорится в сообщении.

В ходе встречи президент Азиатской конфедерации спортивной стрельбы (ACS) Шейх Сальман Сабах Аль-Салем Аль-Хомуд Аль-Сабах отметил, что стрелковый комплекс Shymkent Shooting Plaza, который находится в городе Шымкент, готов для проведения лицензионного этапа Кубка мира-2026 по стендовой стрельбе, а также большого чемпионата Азии 2025 года.

В 2025 году в Шымкенте планируется провести чемпионат Азии по спортивной стрельбе. Ожидается участие не менее 2500 спортсменов.

В 2024 году с 20 по 30 сентября в Алматинской области пройдёт Кубок Азии по стендовой стрельбе.