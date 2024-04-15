Чемпион мира по боксу стал директором школы в Казахстане
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
139Фото: Минтуризма и спорта РК
Мерей Акшалов возглавил республиканскую специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова, передаёт BaigeNews.kz.
Акшалов – боксёр, чемпион мира (2013) и Азии (2013). Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель звания "Спортсмен года-2013". "Лучший боксер Азии" (2013). Участник Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
Родился в 1988 году в селе Мыңбұлақ Аягозского района ныне Абайской области. Воспитанник школы, которую теперь возглавил.
Является Государственным тренером Республики Казахстан по боксу, награждён орденом "Құрмет".
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