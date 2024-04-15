Чемпион мира по боксу стал директором школы в Казахстане

Мерей Акшалов возглавил республиканскую специализированную школу-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова, передаёт BaigeNews.kz.

Акшалов – боксёр, чемпион мира (2013) и Азии (2013). Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель звания "Спортсмен года-2013". "Лучший боксер Азии" (2013). Участник Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Родился в 1988 году в селе Мыңбұлақ Аягозского района ныне Абайской области. Воспитанник школы, которую теперь возглавил.

Является Государственным тренером Республики Казахстан по боксу, награждён орденом "Құрмет".