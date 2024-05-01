Чемпион мира ответил Жанибеку Алимханулы на его призыв

"Временный" чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес отреагировал на заявление обладателя титулов WBO/IBF Жанибека Алимханулы из Казахстана, в котором тот призвал его прислать ему контракт на поединок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Карлос Адамес, где ты? Пришли мне контракт, сдержи слово. Ты начал эту войну, теперь я ее закончу. Отправь мне контракт. Все знают, что я лучший боксер в среднем весе. Все знают, что ты не будешь драться со мной", — написал Алимханулы.

Адамес же напомнил "Казахскому стилю", что он является "стороной А", которая обычно первая высылает контракты претендентам.

"Спроси своего промоутера, он знает. Спроси их, где контракт, мяч на вашей стороне", — ответил Карлос Жанибеку.

Напомним, что Жанибек Алимханулы и Карлос Адамес уже несколько дней ведут публичную переписку в соцсети Х и даже "договорились" о бое. Накануне инсайдеры сообщили вероятную дату возвращения Жанибека на ринг — 13 июля, Лас-Вегас. Кто станет его соперником, пока не известно.