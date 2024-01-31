Чемпион Казахстана по альпинизму оказался в тяжёлой ситуации на высоте 5 км

Известный альпинист, пятикратный обладатель звания "Золотой ледоруб" и автор нескольких казахстанских первопроходов на восьмитысячники Денис Урубко упал в трещину на высоте 5 500 метров в Пакистане. Об этом сообщил Telegram-канал "Спорт Шредингера", передаёт BaigeNews.kz.

Это произошло во время экспедиции на Гашербрум.

"Денис упал в трещину на высоте 5 500 и сильно замёрз. Сейчас он всё еще в Пакистане, идёт пешком вниз до военного госпиталя. Вертолёт до Скарду (город в пакистанской провинции Гилгит-Балтистанне - прим. ред.) не смог вылететь из-за снегопада. И ему как никогда нужны деньги на врачей и восстановление. У меня есть небольшой запас его книг. Поддержите Урубко, купив книгу", — отмечается на странице алматинской команды Alpine Asia Team им. Г. Дурова в Instagram.

Здесь сообщили, как ещё можно оказать помощь альпинисту.

Денис Урубко — высотный альпинист, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион СНГ, Казахстана и Кыргызстана в высотном, техническом, высотно-техническом и зимнем классах. Имеет титул "Снежный барс", он прошёл все пять семитысячников СНГ за 42 дня лета 1999 года.