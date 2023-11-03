Чем закончилась история с неудачным обрезанием в Павлодаре
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В Управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали, как чувствует себя пятилетний мальчик, которому опытный хирург при обрезании ампутировал часть органа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavon.kz.
Инцидент произошёл 23 августа. Операцию проводил хирург с 13-летним стажем. По словам родителей, ребёнку ампутировали треть головки полового члена и повредили мочевой канал. Мама мальчика не сомневалась, произошедшее – результат врачебной ошибки. Ее подозрения подтвердились.
В отношении хирурга начали служебное расследование, от операций его отстранили.
"За допущенную ошибку при проведении обрезания ребёнку хирург привлечён к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора и отстранения от оперативной хирургии сроком на два месяца. В последующем с врачом расторгнут трудовой договор по собственному желанию", - сообщили в Управлении здравоохранения.
Лечили мальчика в отделении урологии Центра материнства и детства в Астане.
"Заведующий хирургическим отделением был на постоянной связи с заведующим урологического отделения Центра материнства и детства и с лечащим врачом ребёнка. Мальчик выписан. Состояние стабильное, рана зажила первичным натяжением, все катетеры удалены, мочеиспускание свободное", - уточнили в Управлении здравоохранения.
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