Чем примечательны Венгрия и её премьер Виктор Орбан рассказали казахстанские политологи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится в Казахстане с официальным визитом завтра он примет участие в саммите тюркских государств, на который уже съехались главы стран Центральной Азии, Азербайджана и Турции. О перспективах казахстанско-венгерского сотрудничества корреспонденту BaigeNews.kz рассказали эксперты в области международной политики.

Зарубежный гость уже успел встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Алиханом Смаиловым и спикером мажилиса парламента Ерланом Кошановым. После переговоров глава нашего государства заявил о планах по увеличению товарооборота между двумя странами.

О том, какие вопросы обсудил с венгерской делегацией мажилис, нам рассказал депутат палаты, политолог Айдос Сарым.

"Венгрия – это особенная страна Евросоюза, которая имеет свою точку зрения на многие процессы, происходящие в мире. Это, во-первых. Во-вторых, это страна, которая очень хочет сблизиться с тюркским миром. Она входит в Организацию тюркских государств и другие тюркские объединения. В-третьих, поскольку у венгров есть поиск идентичности, они пытаются сегодня очень много работать с тюркскими странами напрямую, в том числе с Казахстаном", - отметил он.

По словам эксперта, сегодня в лучших университетах Венгрии учится до 1000 студентов из Казахстана на гранты, которые предоставляет принимающая сторона. Это направление планируется развивать дальше.

"У наших стран есть сельскохозяйственные отношения. Конечно, они ещё не на том уровне, на котором хотелось бы, но, я думаю, что в целом, дальнейшее узнавание и открытие друг друга позволит развивать эти связи и контакты. Страны Восточной Европы близки к нам. В моём детстве венгерские разносолы считались одними из лучших. Возможно, какие-то вещи надо вспомнить и думать о взаимной кооперации. Потому что венгерская обрабатывающая промышленность одна из лучших в Евросоюзе. Соответственно, когда в Европе идут процессы взаимозаменяемости, когда целые секторы закрываются, субсидируются, возможно, нам следует в это вступать, переносить какие-то производства к нам. Здесь очень большой круг возможностей и направлений для сотрудничества у нас есть", - добавил он.

Мажилисмен подчеркнул, что Венгрия представляет интерес для Казахстана как в рамках тюркского мира, так и как важный член Европейского союза.

"Мы развиваем многосторонние контакты. Естественно, нам нужны страны-посредники, которые будут доносить наши месседжи, обеспокоенность и так далее в Евросоюзе", - сказал он.

Депутат привёл данные, что с января по август 2023 года товарооборот между Казахстаном и Венгрией составил 124 миллионов долларов, что на 25% выше, чем было в прошлом году.

"Это тоже говорит о многом. Чем больше Венгрия и Казахстан участвует в мероприятиях друг друга, тем больше мы узнаём новых предприятий, новые возможности, которые позволяют дальше развивать наши отношения. И, я хочу отметить, что, в отличие от некоторых стран, наши торговые контакты примерно сопоставимые: импорт-экспорт. Это тоже говорит о качестве наших связей", - заключил он.

Политолог Рахим Ошакбаев отметил, что Венгрия, благодаря её премьер-министру Виктору Орбану, заметно выделяется на фоне других европейских стран "достаточно взвешенной позицией и принципиальным отказом дружить против кого-то".

"То есть они стараются избежать деградации своих отношений с Российской Федерацией на фоне конфликта в Украине. Виктор Орбан достаточно эффективный политик, который в первую очередь, руководствуется интересами своей нации и страны, в отличие от многих других лидеров", - сказал он.

По словам эксперта, Организация тюркских государств имеет тенденцию к интенсивному развитию и выходит из чисто культурной взаимной эмпатии к более прагматичным форматам.

"Насколько я знаю, создаётся инвестиционный фонд с небольшим инвестиционным капиталом на старте, но, тем не менее, это уже какой-то конкретный шаг к прикладным инструментам и соответственно взаимовыгодной интеграции по принципу принадлежности к тюркскому миру", - сказал он.

Ошакбаев подчеркнул, что ОТГ – это не военный и не политический блок, а объединение, базирующееся в первую очередь на взаимной эмпатии народов тюркских стран.

"Самое главное, что ОТГ – это не какой-то блок против кого-то. Это блок, основанный на фундаменте взаимной эмпатии тюркских народов, которые готовы строить какую-то взаимовыгодную прагматичную повестку и сотрудничество", - добавил он.

Политолог Дина Айкенова отметила, что Казахстан и Венгрию связывает более 30 лет дипломатических и культурных связей.

"Большую роль в этом играет именно родственность народов. Мадьяры признают, что помимо финно-угорских корней они являются потомками кыпчаков с территории Казахстана, и даже определили тюркский характер национальной венгерской идентичностью официально. Тесные исторические корни влияют также на уровень и частоту встреч между двумя государствами. К примеру, это уже четвертый визит Виктора Орбана в Казахстан, а Касым-Жомарт Токаев встретился несколько месяцев назад с Президентом Венгрии Каталин Новак на полях Генеральной Ассамблеи ООН в США. С 1995 года на постоянной основе функционирует Межгосударственная комиссия по экономическому развитию для облегчения и улучшения способов повышения товарооборота и поставок сырья", - сказала она.

Она также отметила перспективы сотрудничества в области образования, констатировав, что ежегодно Венгрия выделяет по 250 грантов для казахстанских студентов на обучение в своих университетах.