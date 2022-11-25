open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Чем питались древние римляне на трибунах Колизея, выяснили археологи
pixabay.com Сегодня, 15:45
164
Сегодня, 15:45
164
Фото: pixabay.com

Чем питались древние римляне на трибунах Колизея, выяснили археологи

Археологи, изучающие канализационную систему Колизея в Риме, обнаружили в ней остатки еды, которую употребляли зрители во время гладиаторских боёв и других представлений в древнем амфитеатре, построенном две тысячи лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС

Исследование, которое продолжалось весь этот год, помогло специалистам не только изучить сложные гидротехнические сооружения под Колизеем, но и лучше понять привычки жителей Древнего Рима и их повседневную жизнь.

Так, археологи обнаружили в канализационной и дренажной системах семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

Кроме того, там нашли останки животных, которых использовали в боях и различных играх на арене: кости медведей, львов и ягуаров, а также собак, среди которых были даже таксы.

Среди других находок — более 50 бронзовых монет позднеримского периода, а также серебряная монета примерно 170-171 годы нашей эры, отчеканенная в честь десятилетия правления императора Марка Аврелия.

В ходе исследования археологи расчистили около 70 метров дренажных стоков и канализационных каналов под Колизеем, который остаётся одной из самых посещаемых достопримечательностей Италии.

"Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений", — сказала директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

Работы велись в районе южного коллектора амфитеатра, который был забит и не использовался фактически с 523 года нашей эры, когда Колизей пришел в упадок и перестал быть ареной (в разное время его использовали в качестве крепости, больницы и даже прядильной фабрики).

Поскольку древняя система канализации была фактически запечатана мусором и землей, а вода туда не поступала, многие погребенные там вещи остались нетронутыми, либо очень хорошо сохранились. Чтобы их достать, археологи использовали роботов с дистанционным управлением.

"Вооружившись воображением, — сказали археологи, — мы можем представить, как сверкающие монеты бросают в толпу, и одна из них падает на песок арены, а затем уносится вместе с кровью людей и животных в канализацию, чтобы спустя более 1500 лет рассказать нам об очаровании и безумии тех игр и тех дней".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#археология #Италия #продукты #исследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:45
164
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх