Чем питались древние римляне на трибунах Колизея, выяснили археологи

Археологи, изучающие канализационную систему Колизея в Риме, обнаружили в ней остатки еды, которую употребляли зрители во время гладиаторских боёв и других представлений в древнем амфитеатре, построенном две тысячи лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Исследование, которое продолжалось весь этот год, помогло специалистам не только изучить сложные гидротехнические сооружения под Колизеем, но и лучше понять привычки жителей Древнего Рима и их повседневную жизнь.

A selection of fruit seeds, stones, & pits recovered from the drainage system of the Colosseum in #Rome, remains of the snacks eaten by #Roman spectators watching the games in the arena up to 1900 years ago #RomanArchaeology pic.twitter.com/qrSSRQUIYB