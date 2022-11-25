Чем питались древние римляне на трибунах Колизея, выяснили археологи

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Археологи, изучающие канализационную систему Колизея в Риме, обнаружили в ней остатки еды, которую употребляли зрители во время гладиаторских боёв и других представлений в древнем амфитеатре, построенном две тысячи лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Исследование, которое продолжалось весь этот год, помогло специалистам не только изучить сложные гидротехнические сооружения под Колизеем, но и лучше понять привычки жителей Древнего Рима и их повседневную жизнь.

Так, археологи обнаружили в канализационной и дренажной системах семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

Кроме того, там нашли останки животных, которых использовали в боях и различных играх на арене: кости медведей, львов и ягуаров, а также собак, среди которых были даже таксы.

Presentati oggi i risultati delle ricerche sul sistema idraulico e il collettore fognario dell'Anfiteatro Flavio.



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Среди других находок — более 50 бронзовых монет позднеримского периода, а также серебряная монета примерно 170-171 годы нашей эры, отчеканенная в честь десятилетия правления императора Марка Аврелия.

В ходе исследования археологи расчистили около 70 метров дренажных стоков и канализационных каналов под Колизеем, который остаётся одной из самых посещаемых достопримечательностей Италии. "Подобные находки дают нам представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда в течение длительных представлений", — сказала директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

A selection of fruit seeds, stones, & pits recovered from the drainage system of the Colosseum in #Rome, remains of the snacks eaten by #Roman spectators watching the games in the arena up to 1900 years ago #RomanArchaeology pic.twitter.com/qrSSRQUIYB — Dr Jo Ball (@DrJEBall) July 2, 2022

Работы велись в районе южного коллектора амфитеатра, который был забит и не использовался фактически с 523 года нашей эры, когда Колизей пришел в упадок и перестал быть ареной (в разное время его использовали в качестве крепости, больницы и даже прядильной фабрики).

Поскольку древняя система канализации была фактически запечатана мусором и землей, а вода туда не поступала, многие погребенные там вещи остались нетронутыми, либо очень хорошо сохранились. Чтобы их достать, археологи использовали роботов с дистанционным управлением.