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Чем должны обладать выпускники вузов для успешного трудоустройства - советы HR-менеджеров

22 Сентября, 20:18
АВТОР
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baigenews.kz 22 Сентября, 20:18
22 Сентября, 20:18
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Фото: baigenews.kz

Об актуальных и востребованных профессиях на рынке труда в Казахстане и о том, какими навыками должен обладать человек, недавно окончивший учебное заведение, рассказала председатель координационного совета Ассоциации HR-менеджеров Казахстана Гульмира Раисова, передаёт BaigeNews.kz

 
 
 
 
 
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