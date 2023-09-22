Чем должны обладать выпускники вузов для успешного трудоустройства - советы HR-менеджеров
22 Сентября, 20:18
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22 Сентября, 20:1822 Сентября, 20:18
434Фото: baigenews.kz
Об актуальных и востребованных профессиях на рынке труда в Казахстане и о том, какими навыками должен обладать человек, недавно окончивший учебное заведение, рассказала председатель координационного совета Ассоциации HR-менеджеров Казахстана Гульмира Раисова, передаёт BaigeNews.kz.
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