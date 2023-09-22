Чем должны обладать выпускники вузов для успешного трудоустройства - советы HR-менеджеров

Об актуальных и востребованных профессиях на рынке труда в Казахстане и о том, какими навыками должен обладать человек, недавно окончивший учебное заведение, рассказала председатель координационного совета Ассоциации HR-менеджеров Казахстана Гульмира Раисова, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)