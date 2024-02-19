Человека госпитализировали после пожара в Рудном
Сегодня, 08:41
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Сегодня, 08:41Сегодня, 08:41
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В Рудном произошел пожар в двухэтажном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в МЧС, пожар произошел в квартире на первом этаже в двухэтажном жилом доме. Огонь распространился на 15 квадратных метрах. На место выехали 10 пожарных и две единицы техники.
"Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано два человека. Пожар ликвидирован", - сообщили в министерстве.
Сообщается также, что госпитализирован владелец квартиры.
Отмечается, что причина пожара пока не установлена.
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