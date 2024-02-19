  • 19 Февраля, 10:17
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Человека госпитализировали после пожара в Рудном

Сегодня, 08:41
АВТОР
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Человека госпитализировали после пожара в Рудном Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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В Рудном произошел пожар в двухэтажном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел в квартире на первом этаже в двухэтажном жилом доме. Огонь распространился на 15 квадратных метрах. На место выехали 10 пожарных и две единицы техники.

"Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано два человека. Пожар ликвидирован", - сообщили в министерстве.

Сообщается также, что госпитализирован владелец квартиры.

Отмечается,  что причина пожара пока не установлена.

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