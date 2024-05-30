Человек попал в работающий двигатель самолета в аэропорту Амстердама

В амстердамском аэропорту Схипхол днем 29 мая погиб человек, который попал в работающий реактивный двигатель пассажирского самолета авиакомпании KLM, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Трагедия произошла, когда рейс KL1341 готовился к вылету в датский Биллунд, сказано в заявлении авиакомпании.

"Сегодня в аэропорту Схипхол произошел ужасный инцидент — человек попал в работающий двигатель самолета. Этот человек погиб. Рейс KL1341, пункт назначения Биллунд. Мы держим связь с пассажирами и сотрудниками аэропорта Схипхол, которые видели это. В настоящее время проводится расследование причин трагедии", — заявили в KLM.

Военная полиция Нидерландов сообщила в аккаунте ведомства в соцсети Х, что начала расследование инцидента, а пассажиры и экипаж после происшествия были сняты с рейса.

Погибший еще не опознан, и пока рано говорить, был ли это несчастный случай или форма самоубийства, сообщил агентству Reuters представитель военной полиции.

Некоторые СМИ страны предположили, что погибший мог быть сотрудником, который буксировал самолет к взлетной полосе, пишет Би-би-си. По имеющимся данным, речь идет о ближнемагистральном самолете Embraer, который авиакомпания KLM Cityhopper использует для рейсов между близлежащими городами Европы.