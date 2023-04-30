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Чего ждать от безвизового режима с Китаем: мнения экспертов
Казахстан и Китай намерены ввести взаимный безвизовый режим сроком до 30 дней. Недавно стало известно, что почти 12 миллионов молодых китайцев с высшим образованием — безработные. По данным же казахстанского Минтруда, чаще всего в страну прибывают мигранты именно из Поднебесной. Не составят ли они конкуренцию нашим соотечественникам и какие плюсы есть от отмены взаимных визовых требований, корреспондент BaigeNews.kz спросил у независимого финансового аналитика Андрея Чеботарёва.
По официальной статистике китайских властей, безработица в стране в первом квартале этого года составила 5,3 процента. Данные ежеквартально публикует Министерство людских ресурсов и социального обеспечения КНР. В СМИ появилась информация о том, что почти 12 миллионов выпускников китайских вузов не могут найти работу в своей стране. Цифра подтверждается и официальными источниками.
По информации Министерства труда и соцзащиты населения Казахстана, китайцы составляют четверть трудовых мигрантов, приехавших к нам. Всего в нашей стране трудится почти 14,5 тысячи иностранных граждан. Эксперты спешат развеять опасения соотечественников. Гости из Поднебесной не составят конкуренцию казахстанцам. С точки зрения экономики, взаимная отмена виз не несёт никакой угрозы, утверждает Андрей Чеботарёв.
"Два факта. Первый: в Китае действительно миллионы безработной молодёжи, но там живёт 1,4 миллиарда человек, безработица у них на уровне 5,3 процента, чуть больше, чем у нас официально. Но почему-то в китайскую официальную статистику верится больше, потому что у нас уровень безработицы на 4,9 процента не меняется годами. Второе: средняя зарплата в Китае на 2023 год составляет 1320 долларов США. У нас средняя зарплата — чуть больше 300 тысяч тенге, то есть в два раза меньше. Я не вижу причин, по которой китайская молодёжь по нерабочим визам, то есть нелегально, ломанётся миллионами в Казахстан работать. Конечно, я понимаю, что это очень тешит наше самолюбие, но у нас нет высоких зарплат, у нас нет такого количества рабочих мест, к нам не приедут китайцы нелегально работать", — говорит эксперт.
Безвизовый режим не подразумевает, что человек, приехавший без визы, сможет официально трудоустроиться, поясняет Чеботарёв. Это исключительно туристический режим. Более того, нам нужно заинтересовать туристов из Китая. Благо, красот природы в Казахстане достаточно.
"Аральское море может стать таким кластером, потому что в Китае очень развит индустриальный туризм, им интересно, к чему может привести индустриализация. Аральское море в данном случае — яркий пример, куда могут приводить неправильные решения. То, что от него осталось, "аральская пустыня" теперь. Это очень отличное решение для туристского потенциала. Это создает предпосылки для развития нашей экономики, так как туристский потенциал — это классно, — утверждает аналитик.
Что касается статистики Минтруда, китайцы "не забирают" рабочие места, они привозят своих специалистов в нефтедобывающую отрасль. Так же, как и свои инвестиции, считает Андрей Чеботарёв.
Отмена визы со стороны Китая — просто шаг на встречу нашей стране, отмечает эксперт института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов. Он напоминает, что Казахстан ввел безвизовый режим сроком на 14 дней для граждан Китая еще в прошлом году.
"Теперь же эти 30 дней весьма облегчат для граждан Казахстана посещение Китая. В первую очередь, это будет стимулировать наш казахстанский бизнес. Гораздо легче будет вести дела с Китаем, без проблем туда ездить. И этот срок — 30 дней, на мой взгляд, оптимальный — как для бизнеса, так и для других краткосрочных поездок, для обследований в больницах, или в туристических целях, — отмечает он.
При этом политолог напоминает, что после отмены виз Казахстаном для граждан Китая массового въезда жителей соседней страны за прошедший год мы не наблюдали. По его словам, Китай переживает серьёзный демографический кризис — стремительное старение населения. То есть, рабочие руки, тем более квалифицированные, нужны внутри страны. В то же время Казахстан — не самая привлекательная страна для китайской иммиграции, уверен Ерсултан Жансеитов.
"Конечно, страхи многих казахстанцев о том, что отмена визового режима с Китаем создаёт риски миграции и риски другого характера, они понятны, когда ты граничишь с такой страной, как Китай, где население в 100 раз больше, чем в РК, экономика в 100 раз больше, чем в Казахстане. Но нужно сказать, что Казахстан, на самом деле, не является такой приоритетной целью для китайской миграции. Обычно китайцы выбирают страны Юго- Восточной Азии, в первую очередь, Сингапур, а также США, Европу, Канаду и Австралию. Поэтому в этом вопросе мы не очень привлекательны для Китая. Уровень жизни в Китае достаточно вырос за последние 10-20 лет и средние зарплаты в Китае, могут быть более конкурентоспособными, чем, например, у нас в Казахстане", — констатирует эксперт.
Однако он не отрицает, что существуют риски незаконной миграции. И это касается не только Китая, но и других соседних государств, с которыми действует безвизовый режим. По его словам, миграционной службе предстоит ужесточить контроль на границе.
К слову, по информации Комитета миграционной службы МВД РК, сейчас в нашу страну без визы могут въезжать граждане 79 государств. Подписать соглашение о взаимном освобождении от визовых требований правительства двух стран планируют во время предстоящего саммита "Китай – Центральная Азия". Ожидается, что он пройдёт 18-19 мая в Сиане.
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