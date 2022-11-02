Чего не хватает Алматы для развития креативных индустрий?

Фото: пресс-служба акимата г. Алматы

Эффективность и необходимость мер государственной поддержки, а также стратегический подход для развития креативных индустрий обсудили эксперты во время Недели креативных индустрий в Алматы.

Диалог между профильным сектором, государством и бизнесом проводится в Алматы впервые. В мероприятии приняли участие эксперты из Казахстана, Беларуси, Великобритании, Германии, Голландии, Кыргызстана, Италии, Польши, России и Узбекистана. Всего 130 спикеров из 30 международных организаций, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Как развивается креативная индустрия в Алматы?

По мнению руководителя проектов по искусству и креативной экономике British Council в Центральной Азии Галины Корецкой, более активно индустрии начнут развиваться в следующем году, после поддержки государства. Она отметила, что до сегодняшнего дня не существовало структурированной, организованной поддержки креативных индустрий.

“Но это не значит, что индустрии не существовали . Многие креативные предприниматели говорят о том, что им не нужна государственная поддержка, так как с одной стороны, когда государство приходит в сектор начинается его регулирование. С другой стороны, я призываю креативных предпринимателей подумать о том, что если хочется структурных сдвигов, чтобы образование соответствовало потребностям креативного сектора, чтобы налогооблагаемая сфера была не так сильно зарегулирована, инфраструктура развивалась - то без участия государства этого не добиться”, - сказала Галина Корецкая.

По данным акимата, в Алматы зарегистрировано более 22 тысяч субъектов креативной индустрии. За прошлый год эти предприятия выплатили 5,4 миллиарда тенге налогов и оказали услуг на 402,8 миллиарда тенге. Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берик Солтанбаев отметил, что прежде чем начать системное развитие креативной отрасли в городе был изучен опыт других стран. Например, по опыту Южной Кореи в Алматы была создана образовательная платформа - Almaty Creative.

На вопрос о том, получает ли креативное сообщество поддержку от государства ответил основатель креативного пространства "Дом 36" Даурен Тулеев.

“В нашем случае у нас диалоги и партнёрство ведутся с частным сектором, бизнесом. А диалог с властью у нас начался буквально 5-6 месяцев назад (...). Мы продолжим этот диалог, и по результатам этой деятельности будет видно, насколько мы можем опираться на сотрудничество с государством, бизнесом, общественностью и частным сектором”, - сказал Д.Тулеев.

Как развивается креативная индустрия в Москве?

Руководитель агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова поделилась опытом развития и поддержки креативных индустрий в Москве. Так, одновременно с её агентством в столице был создан экспертный совет, в котором состоят лидеры креативных индустрий всего города, а это более 50 человек.

“Ни для кого не секрет, что в Москве самая высокая концентрация креативных индустрий. Как агентство мы работаем вместе с экспертным советом, плюс у нас есть рабочие группы под каждой индустрией. Вместе мы обсуждаем, что будем делать дальше. Идеальная картина мира для нас - когда к концу года мы формируем перечень мероприятий на следующий год и под это закладываем бюджет. В рамках российской креативной недели мы подводим итоги и формулируем, что нужно сделать на следующий год”, - поделилась Гюльнара Агамова.

Официальный представитель агентства стратегических исследований в России и директор Universal University Екатерина Черкес-Заде также поделилась своим опытом. Ежегодно университет формирует портфолио выпускников, а также какими навыками и знаниями они должны обладать. Университет взаимодействует более чем с 500 партнерами для того чтобы наполнить работы студентов живым проектами. Благодаря этим действиям за 20 лет работы университету удалось по всем основным направлениям как музыка, кино, архитектура, игровая разработка, школы современного искусства, сделать так, чтобы каждая программа системно взаимодействовала с индустрией и отвечала на её запросы.

“Поэтому у нас нет проблем с трудоустройством. Благодаря этому 90 процентов наших выпускников трудоустраиваются в течении трёх месяцев после окончания обучения. Одна из важнейших наших задач является интеграция студентов в глобальный контекст. Это очень важно. Креативные специалисты не живут исключительно в российской креативной экономике, они живут сразу в мировой креативной экономике. Это тоже важно, потому что ты не можешь формировать образовательную программу, если при этом ты формулируешь её только для российской экономики. Поэтому наши выпускники работают более, чем в 40 странах. У нас платный университет. Мы полностью состоим из денег, которые студенты платят за свое образование. Вторая часть нашей выручки это консалтинг. Мы легко собираем экспертизу для решения той или иной задачи в регионе”, - сказала эксперт.

Как университет определяет креативную экономику? Это сектор экономики основанный на продаже товаров и услуг, являющийся результатом интеллектуальной деятельности, индустрии, в основе которой лежат творческий подход, индивидуальный талант и профессиональные навыки автора или команды.

Что должно случиться, чтобы на определенной территории развивалась креативная экономика? По мнению Е. Черкес-Заде на ней должны быть собраны вместе таланты, технологии, территория, инфраструктура и отдельный налоговый кодекс. Что нужно сделать в Алматы, чтобы креативные индустрии реализовывались именно здесь? Эксперт отметила, что нужно развивать город технологически и сервисно. Вместе с тем важна толерантность, то есть открытость бизнеса и населения к креативной среде и людям.

“Если вы поддерживаете коллективный кластер, то вы повышаете инвестиционный, туристический потенциал региона, креативные индустрии напрямую влияют на ВВП и ВРП страны, улучшается качество жизни населения, потому что креативный кластер напрямую влияет на сервисы и другие вещи, создаются новые рабочие места, происходит благоустройство территории и развитие других секторов экономики. И в Москве меры поддержки предоставляются только тем, кто официально зарегистрирован, является субъектом предпринимательства”, - объяснила спикер.

Меры поддержки

По словам эксперта-исследователя креативных индустрий в Центральной Азии Ирины Харитоновой развитие фешн-индустрии Казахстана сильно перекликается с ремесленниками. Эта ниша, которая много лет оказывалась за пределами поддержки.

“Когда мы говорим о мерах поддержки, то откликается эта боль, когда нет точного понимания, того, как адресно оказывать поддержку. Задача государства сейчас создать ремесленный реестр в том числе. Когда мы говорим о ремесленниках и фешн-индустрии, это малый бизнес. Большая проблема их в том, что они не могут самостоятельно принимать участие в выставках, так как они рассчитаны на крупные предприятия. И не всегда производимый ими продукт может быть востребован на местном рынке по той стоимости, по которой он может быть продан на экспорте. Здесь нужен комплексный подход со стороны государства и самих игроков. Нам не нужно писать новых стратегий. Нам нужно понимать, через какие механизмы и стратегии они будут реализовываться. ”, - считает Ирина Харитонова.

Даурен Тулеев считает, что с объединением и коллаборацией микро-сообщества нужно выводить их из тени и давать новые возможности, площадку, коммуникацию, привлекать помощь экспертов и адаптировать к местным условиям.

В свою очередь Берик Солтанбаев добавил, что все необходимые документы на уровне центральных госорганов и местных исполнительных органов сейчас прорабатываются. Внутренние и бюрократические дела планируют разрешить до 1 января.

“Основное что мы хотим - финансировать предпринимателей. Что нужно креативным предпринимателям? В первую очередь им нужно помещение для деятельности и финансовые и нефинансовые меры поддержки. Важно, чтобы бизнес регистрировали. Если не будет ИП, то мы, как государство, не сможем поддерживать и финансировать деятельность”, - отметил он.

Гюльнара Агамова считает, что бизнес должен формировать налоги для того чтобы государство могло поддерживать его, иначе не из чего будет формировать бюджет для поддержки:

“Интеллектуальная собственность - это базовая история для креативных индустрий. В нынешней ситуации любой продукт, помимо технических характеристик должен быть еще и привлекателен внешне. В этом случае продукт либо конкурентоспособен, либо нет.

Когда представители творческих индустрий поймут, что всё нужно регистрировать и применять дизайн, то ситуация сильно изменится”, - заключила Г. Агамова.