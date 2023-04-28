ChatGPT готов поддержать казахоязычный медиа-контент

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Готовы ли казахоязычные медиа к новым трендам и искусственному интеллекту. Такой вопрос нейросети ChatGPT задал посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению посла, ChatGPT имеет большое значение для продвижения контента среди новой аудитории, и чат-бот с искусственным интеллектом способен сделать его более интересным и креативным.

"Казахоязычные медиа-продукты, такие как телепрограммы, фильмы и веб-сериалы также становятся популярными на YouTube, демонстрируя разнообразие казахской культуры глобальной аудитории. Одним из уникальных аспектов казахского контента на YouTube является использование казахского языка, который представляет собой тюркский язык со своей грамматикой, словарным запасом и письменностью. Кроме того, казахстанские создатели контента на YouTube часто привносят в свои видео личный подход, креативность и стиль сюжета, добавляя оригинальность контенту. Казахстанские создатели контента сотрудничают, способствуя продвижению и сохранению казахстанской идентичности в цифровом пространстве. Даже сам ChatGPT, который говорит об этом, прямо сейчас признал, что готов поддержать медиа-контент на казахском языке", — ответил чат-бот на вопрос посла.

Отметим, что сегодня в столице проходит шестой форум создателей казахоязычного онлайн-контента. По мнению Дэниеля Розенблюма, его особенностью является внедрение использования новых технологий, таких как искусственный интеллект в создании медиа-контента.