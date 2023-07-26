Чат-бот по вопросам всеобщего декларирования запустил КГД

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Появился новый сервис для получения разъяснений по вопросам всеобщего декларирования — чат-бот в мессенджере Telegram SalyqBot, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Для входа в данный раздел можно использовать QR-код.

Также с помощью SalyqBot казахстанцы могут:

- мгновенно узнать сведения о наличии либо отсутствии налоговой задолженности;

- самостоятельно исчислить налог на транспортные средства;

- рассчитать суммы пени за несвоевременную уплату налогов;

- узнать актуальную справочную информацию, пользоваться налоговым календарем;

- по ключевым словам получить полезную информацию по налоговому и таможенному законодательствам;

- подписавшись, получать push-сообщения с напоминанием о предстоящих сроках подачи отчётности, уплаты налогов, а также полезные новости и уведомления (информация рассылается с учётом интереса пользователя – физического или юридического лица);

- получить оперативную помощь по вопросам разблокировки банковских счетов, банкротства физических лиц, уплаты налогов на транспорт, землю и имущество физических лиц;

- юридические лица могут узнать сведения об уплаченных суммах.