Частный самолёт с пассажирами рухнул на автостраду во Флориде

Частный самолёт с пятью пассажирами на борту разбился в районе американского штата Флорида. Борт упал прямо на дорогу. В результате погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC.

Крушение произошло в округе Коллиер на трассе I-75 недалеко от городка Нейплс. Предварительно, у бизнес-джета Bombardier Challenger 604 отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистрали.

Соцсети облетели фото и видео с места происшествия. На кадрах — обломки самолёта, густой дым и десятки машин скорой помощи.

По данным Офиса шерифа округа Кольер, в результате инцидента погибли два человека. Информации о раненных пока нет.