Частный самолёт с пассажирами рухнул на автостраду во Флориде
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
114Фото: nbcnews.com
Частный самолёт с пятью пассажирами на борту разбился в районе американского штата Флорида. Борт упал прямо на дорогу. В результате погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC.
Крушение произошло в округе Коллиер на трассе I-75 недалеко от городка Нейплс. Предварительно, у бизнес-джета Bombardier Challenger 604 отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистрали.
Соцсети облетели фото и видео с места происшествия. На кадрах — обломки самолёта, густой дым и десятки машин скорой помощи.
По данным Офиса шерифа округа Кольер, в результате инцидента погибли два человека. Информации о раненных пока нет.
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