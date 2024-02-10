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Частный самолёт с пассажирами рухнул на автостраду во Флориде

Сегодня, 10:19
АВТОР
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nbcnews.com Сегодня, 10:19
Сегодня, 10:19
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Фото: nbcnews.com

Частный самолёт с пятью пассажирами на борту разбился в районе американского штата Флорида. Борт упал прямо на дорогу. В результате погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC.

Крушение произошло в округе Коллиер на трассе I-75 недалеко от городка Нейплс. Предварительно, у бизнес-джета Bombardier Challenger 604 отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистрали. 

Соцсети облетели фото и видео с места происшествия. На кадрах — обломки самолёта, густой дым и десятки машин скорой помощи.

По данным Офиса шерифа округа Кольер, в результате инцидента погибли два человека. Информации о раненных пока нет.

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