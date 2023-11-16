Частные колледжи Казахстана жалуются на низкие зарплаты преподавателей

Частные колледжи Казахстана пожаловались на существенное отставание зарплат их преподавателей от окладов коллег в таких же государственных учебных заведениях, передаёт BaigeNews.kz. Если в бюджетных организациях среднего специального образования оплату труда педагогам за последние четыре года подняли вдвое, то в коммерческих этого почти не делается. Хозяева колледжей с горем пополам находят источники стимулирования для своих специалистов. Делать это удаётся далеко не всегда. В итоге специалисты их стремительно покидают, хотя 42 процента всех колледжей страны как раз частные. Министерство просвещения напомнило, что размер оплаты труда в таких учебных заведениях – дело их хозяев. Но и сообщило, что в ведомстве разработали проект методики подушевого нормативного финансирования, предусмотрев повышение зарплат педагогов частных колледжей, где размещается госзаказ.

Учителя "разбегутся"

Директор Павлодарского политехнического колледжа, председатель отраслевого совета по вопросам образования региональной Палаты предпринимателей "Атамекен" Валерий Якутов рассказывает, что в Казахстане в последние четыре года ежегодно на четверть поднимали зарплату преподавателям в образовательных госучреждениях. Коммерческих такой процесс не коснулся.

"Но, если мы не будем повышать заработную плату (она повысилась по сути дела за эти четыре года в два раза) педагогам, они разбегутся в разные стороны. Тем более мы сегодня с трудом их удерживаем, потому что школы платят значительно больше, чем те же государственные колледжи, хотя те пользуются поддержкой государства. Естественно, каждый колледж наскребает какие-то деньги для того, чтобы повысить зарплату своим сотрудникам", - разводит руками Якутов.

Он говорит, что проблема остающихся на одном и том же уровне зарплат касается всех коммерческих заведений среднего специального образования Казахстана. Нечастные получают вдвое больше финансирования.

"Отстаём от госколледжей…"

О том, что оплата труда инженерно-педагогических работников в частных колледжах отстаёт от их коллег в государственных колледжах, сказал и директор высшего колледжа имени К. Нургалиева города Усть-Каменогорск Марат Нургалиев. По его словам, по государственному образовательному заказу эти учебные заведения получают одинаковое финансирование, но затем инженерно-педагогические работники педколледжей получают дополнительное республиканское финансирование.

"В результате за последние годы зарплата их увеличена на 100 процентов. В нашем колледже мы тоже ежегодно повышаем зарплату, но на сегодняшний момент мы всё равно отстаём от госколледжей. Раньше частные колледжи имели дополнительное финансирование за счёт платного обучения, но оно сокращается, так как в последние годы количество госзаказа всё время увеличивается. Причём платёжеспособность населения у нас невысокая", - сообщил он.

Он напомнил, что в стране ставится задача сделать всё техническое и профессиональное образование бесплатным.

"Является ли эта ситуация, при которой ИПР в частных и госколледжах имеют разные доходы за свой труд нормальной? Конечно, нет. Государственная политика в области образования должна быть такой, чтобы оба крыла образования: и государственное, и частное, развивались при одинаковых условиях. Ведь в Казахстане 42 процента колледжей представляет частный сектор. В них получает профессию почти половина студентов колледжей страны, и нашему обществу крайне важно, чтобы они получали достойное образование", - добавил эксперт.

Он поделился, что не хочет, чтобы сложилось мнение, что частные колледжи Казахстана слабы. Наоборот, они показывают хорошую динамику развития, считает Марат Нургалиев. Им всем не более 26 лет, но при этом многие из них стоят вровень с госколледжами, которым по 60-100 лет. Более того, частные колледжи обходятся бюджету гораздо дешевле.

"На недавней встрече с нами министр просвещения высказал своё видение по развитию технического и профессионального образования, в том числе и частного. Это вселяет надежду на улучшение ситуации. Думаем, она должна всё-таки каким-то образом решаться, чтобы и частные колледжи имели хорошее развитие в нашей стране", - отметил директор высшего колледжа имени К. Нургалиева г. Усть-Каменогорска.

Компетенция учредителей

В Министерстве просвещения Казахстана разъяснили, что оплату труда педагогов, работающих в частных организациях образования, по второй части первого пункта восьмой статьи Закона "О статусе педагога" определяют их учредители или уполномоченный на то человек.

"​Таким образом, вопрос повышения заработной платы, а также установления доплат и надбавок педагогам частных организаций образования регулируется этой нормой и относится к компетенции учредителей негосударственных образовательных учреждений образования или уполномоченного на то лица", - прокомментировали в ведомстве.

Однако Министерство просвещения прорабатывает включение в стоимость норматива подушевого финансирования расходов для поднятия зарплат учителей частных колледжей, где размещается госзаказ. При этом по такому вопросу требуется положительное заключение республиканской бюджетной комиссии, сообщили корреспонденту BaigeNews.kz.

"В настоящее время Министерством разработан проект методики подушевого нормативного финансирования, где предусмотрено повышение окладов преподавателей частных учебных заведений среднего специального учебного заведения, где размещается госзаказ.

В Национальной Палате предпринимателей "Атамекен" саму ситуацию подтвердили, отметив, что заработная плата учителей в госколледжах увеличивается на 25 процентов каждый год, а в частных учебных заведениях такого не было, что приводит к оттоку педагогов общеобразовательных дисциплин в государственные школы, а спецпредметников и мастеров производственного обучения - в госколледжи, так как заработная плата там намного выше, чем в частных колледжах. Кроме того, очень сложно привлекать к образовательному процессу специалистов с производства, так как заработная плата педагога не составляет конкуренцию с рынком.

"Не секрет, что доход частного колледжа состоит из дохода от обучения на платной основе и по госзаказу. Однако заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения частных колледжей, осуществляющих подготовку кадров по государственному образовательному заказу, не доведена до уровня зарплаты, получаемой преподавателями государственных колледжей. Вместе с тем, потребность в выпуске кадров тех- и профобразования вызван и стратегическими задачами республики, акцентом на инновационное развитие. На рынке труда сформировался самый большой спрос в кадрах именно данного профиля, и спрос этот лишь увеличивается", - утверждают в НПП РК.

Здесь напомнили, что развитие сети проф- и технического позволит получить такое образование разным категориям граждан. Кроме того, укрепление таких учебных заведений поможет готовить кадры по большому спектру профессий. Но большое число учащихся без их должного обучения не позволит достичь главного – дать им работу.

"В настоящее время подготовка квалифицированного специалиста обходится в среднем 450 000 тенге за одного обучающегося, а одного обучающегося среднего образования - (десятый-одиннадцатый классы) - около 800 тысяч. Согласно статье 8 Закона "О статусе педагога" "оплата труда педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в частных организациях образования, определяется их учредителями или уполномоченным на то лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан". С целью стимулирования роста зарплаты учителей частных колледжей, работающих в рамках госзаказа, необходимо увеличить стоимость норматива подушевого финансирования", - добавили в Палате предпринимателей страны.

В методике подушевого нормативного финансирования не предусмотрены доплаты на квалификационную категорию, академическую и учёную степени педагога, обновлённое содержание цикла общеобразовательных дисциплин, наставничество над вновь прибывшим, начинающим учителем, подготовку студентов к демонстрационным экзаменам по стандартам "WorldSkills", расходы предприятий в рамках дуального обучения, в том числе за наставничество и на повышение квалификации преподавателя, прокомментировали в Палате.