Частные дома затопило талыми водами в области Жетысу
Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
70Фото: gov.kz
Из-за интенсивного таяния снега в области Жетысу затопило 19 частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В области Жетысу в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление предварительно 19 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь. Проводится откачка талых вод с дворовых участков, откачено 640 куб. метров воды", - говорится в сообщении.
Силами ДЧС и МИО в количестве порядка 60 человек, около 20 единиц техники проводятся работы по устройству насыпной дамбы, возведено 300 метров дамбы.
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