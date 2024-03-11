Частные дома затопило талыми водами в области Жетысу

Из-за интенсивного таяния снега в области Жетысу затопило 19 частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В области Жетысу в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление предварительно 19 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь. Проводится откачка талых вод с дворовых участков, откачено 640 куб. метров воды", - говорится в сообщении.

Силами ДЧС и МИО в количестве порядка 60 человек, около 20 единиц техники проводятся работы по устройству насыпной дамбы, возведено 300 метров дамбы.