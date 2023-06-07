Частники разбирают на металлолом железнодорожные пути в Туркестанской области

Фото: pixabay.com

Скандал вокруг железнодорожных путей разгорается в Туркестанской области. Ветку по частям разбирают на металлолом. Оказалось, что рельсы продали и они оказались в частных руках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Рельсы разбирают на металлолом в Туркестанской области. Много лет назад пути принадлежали компании "Ащысай полиметалл", но за долги их продали на аукционе. В этом году один из владельцев решил разобрать пути.

Местные предприниматели выступили против, говорят они активно пользуются этой железной дорогой завозят на свои заводы сырье и вывозят готовую продукцию. Один только трансформаторный завод работает на экспорт с девятью странами мира. Если рельсы разберут, придется искать другой путь для поставок. А значит — продукция вырастет в цене.

"Фактически сейчас получается: частные лица, которые владеют в нашем городе всей ж/д дорогой, они сейчас проводят демонтаж. И этим они сейчас убивают предпринимателей. И сейчас может получиться так, что почти 2 000 людей могут остаться без работы. А главная проблема сейчас в стране – это безработица. Куда молодежь пойдет работать?" — говорит председатель правления трансформаторного завода Кентау Бауыржан Худайбергенов.

Предприниматель рассказал, что два километра железнодорожных путей находятся в его собственности. И сейчас они ему не нужны. А чтобы их не разобрали на металлолом, решил сделать это сам, потому что рельсы никто не охраняет, а акимат и бизнесмены покупать не хотят.

В акимате рассказали, что пытаются вернуть дорогу в государственную собственность, но пока безрезультатно.

"Акимат города Кентау направил письмо в дорожно-транспортную инспекцию, транспортному прокурору, железнодорожному узлу, а также в департамент естественных монополий по вопросу возврата этой проданной железной дороги в государственную собственность. Пока ждем ответа на это письмо", — говорит пресс-секретарь акима Кентау Жанна Алимбаева.

А между тем и другие владельцы участков тоже заявили о готовности демонтировать рельсы. Это может привести к серьезному нарушению поставок. Конкуренция высокая, без работы могут остаться сотни жителей области.