Часть жителей Усть-Каменогорска осталась без света

Шквальный ветер с порывами до 32 метров в секунду повредил линии электропередач в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской акимат.

Как сообщили в ведомстве, в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра до 32 метров в секунду в городе частично отключено УО и отсутствует электроснабжение.

Отмечается, что аварийные ситуации связаны с обрывами проводов и кабелей питания под воздействием стихии.

Сообщается также, что оперативно-выездные бригады АО "ОЭСК" проводят аварийно-восстановительные работы.