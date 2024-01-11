Часть жителей Усть-Каменогорска осталась без света
Сегодня, 08:17
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Сегодня, 08:17Сегодня, 08:17
60Фото: azned.net
Шквальный ветер с порывами до 32 метров в секунду повредил линии электропередач в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской акимат.
Как сообщили в ведомстве, в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра до 32 метров в секунду в городе частично отключено УО и отсутствует электроснабжение.
Отмечается, что аварийные ситуации связаны с обрывами проводов и кабелей питания под воздействием стихии.
Сообщается также, что оперативно-выездные бригады АО "ОЭСК" проводят аварийно-восстановительные работы.
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