Часть рынка "Байсат", принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, вернули государству

Прокурорами Алматы государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

Как отметили в ведомстве, 17 января 2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании всех сделок с имуществом комплекса "Холдинг Алматы жылу" (ныне рынок "Байсат"), недействительными.

"В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса, выразившиеся в применении не актуального отчета об оценке имущества 4-х летней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения.

Имущество, состоящее из 3 объектов общей площадью 4 221,4 м2 и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО "Совместное предприятие КазГерСтрой" и ТОО "Astana Finansial Group", принадлежащих Бауыржан Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды)", - говорится в сообщении.