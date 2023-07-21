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pxhere.com Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31
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Фото: pxhere.com

Часть районов Алматы осталась без света из-за непогоды

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Алматы. Это связывают с непогодой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"Из-за сильного ветра в некоторых районах упали деревья, это привело к отключению в распределительной сети 6-10-0,4 киловольт, в результате чего от электроснабжения были отключены потребители на улицах Жамакаева, Шукшина, Гагарина, Жарокова, Ауэзова, Жамбыла, Толе би, Шолохова, Сейфулина", - говорится в сообщении. 

Проводятся аварийно-восстановительные работы.

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Сегодня, 18:31
172
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